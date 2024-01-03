Cizreliler, kazalara davetiye çıkaran yola tabela istedi Şırnak'ın Cizre ilçesinde mahalle sakinleri, çevre yoluna açılan yolun kazalara davetiye çıkardığına dikkat çekerek, tedbir alınması çağrısı yaptı.

İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Yafes Mahallesi hastane mevkiinde bulunan, Silopi ve Bozalan TOKİ konutları istikametinden şehir merkezine ve hastaneye gitmek için kullanılan, aynı zamanda başka araçların da çevre yoluna çıkmak için kullandığı yol, tehlikeye davetiye çıkarıyor. Mahalle sakinleri, yolda kazaların yaşanmaması için gerekli yol ayrımı ve trafik levhalarının konulmasını istiyor.

"Trafik levhaları istiyoruz"

Yolun çok işlek ve hastaneye giden bir yol olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Fırat Budak, şunları söyledi:

Mahalleden çevre yoluna çıkmak isteyen araçlar bazen Silopi istikametinden gelen araçlarla burun buruna geliyor. Sürücüler burayı kestirme bir yol olarak kullanıyor ancak bu bazen büyük tehlike oluşturuyor. Yetkililerden isteğimiz mahalle tarafından gerekli kasislerin yapılması, çevre yolundan hastaneye ve mahalleye giriş yapmak ve mahalleden çevre yoluna çıkacak araçlar için gerekli yol ayrımlarının yapılarak, trafik ışığı ve trafik levhalarının konulmasıdır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)