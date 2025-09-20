Coğrafi işaretli hasadı başladı! 127 bin dekarda üretiliyor, kilosu 70 liraya kadar çıkıyor

Yer fıstığı ekimi, işleme ve pazarlamasının yaklaşık yüzde 90’ının yapıldığı coğrafi yer fıstığıyla coğrafi işaretli ürünler arasına giren Osmaniye’de hasar dönemi başladı.

Geçtiğimiz yıl 98 bin 663 dekarda 45 bin 544 ton kabuklu yer fıstığı üretilmesinin ardından üretim alanı 127 bin 545 dekara çıkarıldı.

Bu yıl 51 bin 988 ton rekolte beklenen coğrafi işaretli hasadında üreticinin yüzünü gülmesi bekleniyor. 2024 yılında Avrupa Birliği tescilini alan fıstık üretimi bölgenin hem tarla hem de sanayi alanında önemli bir istihdam kaynağı olarak da görülüyor.

KİLOSUNUN 70-75 TL OLMASI BEKLENİYOR

Kuraklık ve barajlardaki su seviyelerindeki düşüşe rağmen yer fıstığında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek, üretimin bu yıl da sorunsuz şekilde devam ettiği belirtildi.

50 dönüm arazide yer fıstığı ektiğini belirten çiftçi Habil Öztürk ise “Dekar başına 600–650 kilo verim bekliyoruz. Fiyatın da 70–75 lira olmasını umut ediyoruz çünkü maliyetler çok yüksek. Yerli masal çeşidi tohum ektik, hastalıklara dayanıklı ve verimi yüksek bir ürün. Çiftçilerimize tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.