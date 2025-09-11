Abone ol: Google News

Çoğu kişi bulamıyor! 5 saniyede ters D’ler arasında gizlenen 0’ı bulun

Ters D’ler arasına gizlenmiş olan 0 rakamını bulabilir misiniz? Dikkatini toplayabilen kişiler bu gizli detayı birkaç saniye içinde fark ederken, çoğu kişi uzun süre aramasına rağmen 0’ı bulmakta zorlanıyor. Peki siz kaç saniyede fark edeceksiniz?

Yayınlama Tarihi: 11.09.2025 15:25
Psikologlar ve araştırmacılar, beynin bilgiyi nasıl işlediğini anlamak için yıllardır optik yanılsamalardan yararlanıyor.

Gözlerimiz ve beynimiz birlikte çalışırken, bazı görseller bizi gerçeklikten farklı şeyler görmeye ikna edebiliyor.

Sanatçılar ve bilim insanları, yüzyıllardır bu yanılsamaları hem estetik hem de bilimsel amaçlarla kullanıyor. 

Uzmanlar, görsel yanılsamaların dikkat ve detay algısını ölçmede oldukça etkili olduğunu belirtiyor.

Peki siz, basit bir teste hazır mısınız? Ters D harfleri arasında gizlenmiş “0”ı bulabilir misiniz?

Bu optik illüzyon görsel algınızı test etmek için tasarlandı.

Yukarıdaki resimde ters dizilmiş D harfleri yer alıyor. Ancak aralarında bir tane 0 gizli.

Göreviniz gizli 0’ı 5 saniye içinde bumak.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.

