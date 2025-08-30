Çoğu kişi gözden kaçırıyor! Banyodaki bu yerde daha fazla bakteri oluyor

Fayanslar, lavabolar ve klozetler düzenli olarak temizlense de, banyoda çoğu kişinin atladığı bir nokta var: duş başlığı.

Yapılan araştırmalar, duş başlığının bakteri açısından tahmin edilenden çok daha riskli olduğunu ortaya koyuyor.

Furtwangen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Justus Liebig Giessen Üniversitesi ve Münih Helmholtz Merkezi’nin çalışmaları ile Colorado Boulder Üniversitesi’nin 656 duş başlığında yaptığı incelemeler çarpıcı sonuçlar verdi: Neredeyse her duş başlığında 200’den fazla farklı bakteri türü bulundu.

Uzmanlara göre duş başlıkları, nemli, sıcak ve kireçli yapıları sayesinde mikroplar için ideal yaşam alanı oluşturuyor.

Özellikle mikobakteriler, bu ortamda kolayca çoğalabiliyor. Her ne kadar en tehlikeli türler sık görülmese de, hijyen için düzenli temizlik öneriliyor.

ZATÜRREYE NEDEN OLABİLİR

Almanya’da yayımlanan Apotheken Umschau dergisine göre, duş başlıklarında sıkça rastlanan lejyonella bakterileriher yıl yaklaşık 30 bin enfeksiyona yol açıyor. Bu enfeksiyonların şiddetli vakalarında zatürre (pnömoni) gelişebiliyor ve yılda ortalama 1.300 vaka kritik bir seyir gösteriyor.

Uzmanlar, bu riskten korunmak için duş başlıklarının düzenli olarak temizlenmesini ve kireçten arındırılmasını öneriyor.

DUŞ BAŞLIĞINDAKİ MİKROPLARA KARŞI ETKİLİ TEMİZLİK YÖNTEMLERİ

Dikkat edilmesi gereken ilk adım, duşu kullanmadan önce birkaç saniye boyunca sıcak suyu akıtarak mikropları durulamaktır.

Uzun süre kullanılmayan banyolarda ise bu süre birkaç dakikaya çıkarılmalıdır.

Ayrıca duş başlıklarının dört ila altı haftada bir çıkarılıp temizlenmesi öneriliyor.

Sirke ile bir saat bekletmek, klor bazlı temizlik ürünlerini suyla seyreltip uygulamak veya eski bir diş fırçasıyla dış yüzeyi fırçalamak hijyen açısından etkili yöntemlerden bazıları.

Uzmanlar, maksimum hijyen için duş başlıklarının yılda en az bir kez yenisiyle değiştirilmesini de tavsiye ediyor.