Çorum Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı

İHA

Çorum Belediyesi soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını ve yabani hayvanları unutmadı.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yerleşim merkezlerine uzak alanlarda yaşam mücadelesi veren ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yanında sokak hayvanları için de beslenme odaklarına kuru mama bırakılıyor.

Doğada bulunan hayvanların aç kalmamaları için tedbirler aldıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Belediye olarak sokak hayvanlarını yaban hayatı korumayı bir görev bildiklerini dile getirdi.

"ÇEŞİTLİ NOKTALARA YEM BIRAKIYORUZ"

Yemleme çalışmalarının periyodik aralıklarla devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın şöyle dedi: