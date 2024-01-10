Haberler



İç Haber



Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te derinliği 16 kilometre olan bir deprem meydana geldi.