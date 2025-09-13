Çorum'da arazi yangını: 265 dönümlük alan kül oldu

Yangının adresi bu kez Çorum oldu.

Alaca ilçesi Küçük Dona köyünde meydana gelen olayda, köy mevkiindeki biçili tarla ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangını kontrol altına alındı.

250 DÖNÜM TARLA İLE 15 DÖNÜMLÜK AĞAÇLIK ALAN KÜL OLDU

250 dönümlük biçili tarla ile mera ve 15 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.