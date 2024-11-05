Çorum'da bisikletiyle park halindeki traktöre çarpan çocuk yaralandı
İHA

Çorum'da Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde, 14 yaşındaki M.D. bisikleti ile seyir halindeyken park halindeki traktörün arkasındaki pulluk diye tabir edilen tarım aletine çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan bisikletten düşen M.D. yaralandı.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

M.D.'nin gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan çocuk Alaca Devlet Hastanesine kaldırıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar