Çorum'da boş arazide çıkan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Çorum'da Buhara 27. Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide, M.S. ile F.L. tartıştıkları D.K.’yi pompalı tüfek ile bacağından yaralayarak olay yerinden kaçıp uzaklaştılar.
Bacağından yaralandı, hastaneye kaldırıldı
Yaralı şekilde olay yerinden ayrılan D.K. ise Bişkek Caddesi üzerindeki ambulans istasyonuna giderek yardım istedi.
İstasyondaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı.
Bir şüpheli gözaltında, diğeri aranıyor
Silahla yaralama olayını gerçekleştiren şüphelilerden M.S. Çocuk Şube ve Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu suç aleti silahlarla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayın diğer şüphelisi F.L. için yakalama çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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