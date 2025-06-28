Çorum'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 45 bin lira ceza Çorum'da polisin "dur" ihtarına uyman sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 45 bin 346 lira idari para cezası uygulanırken, otomobil ise trafikten men edildi.