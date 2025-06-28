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Çorum'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 45 bin lira ceza

Çorum'da polisin "dur" ihtarına uyman sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 45 bin 346 lira idari para cezası uygulanırken, otomobil ise trafikten men edildi.

İHA İHA
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Çorum'da

Çorum'da Eşref Hoca Caddesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulaması sırasında, R.K. idaresindeki 19 KA 719 plakalı otomobil durdurulmak istendi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ "DUR" İHTARINA UYMADI, POLİS KOVALAYARAK YAKALADI

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü uygulama noktasından kaçtı. Polis ekipleri, otomobilin kaçış güzergahında önlem aldı.

Samsun yolu istikametine doğru devam eden kovalamacada araç, ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından toplam 45 bin 346 TL idari para cezası kesildi. Otomobil çekiciyle otoparka kaldırılarak trafikten men edildi.

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