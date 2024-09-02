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Çorum’da etkili olan sağanak yağış ve rüzgar hayatı felç etti

Çorum’da etkili olan sağanak yağış ve rüzgar hayatı felç etti Çorum’da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Yağış sonrası oluşan sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü.