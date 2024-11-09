Çorum'da kafede kavga: 2 yaralı

İHA

Çorum'da İlhan Gürel Caddesi üzerinde bir kafede, kafeye müşteri olarak gelen şahıslar ile çalışanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

KAVGADA BIÇAK VE DARP İLE YARALANDILAR

Kavga esnasında personellerinden birisi bıçak ile A. T. K. isimli şahsı yaralarken, diğer personeller A. Ö. isimli şahsı darp sonucu yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda emniyet personelleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.