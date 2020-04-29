Çorum'da karantina süreleri dolan 314 kişi evlerine döndü

Suudi Arabistan'dan Çorum’a getirilen ve karantina süreleri dolan 314 kişi, evlerine gönderildi.

Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışanlar ile umre için kutsal topraklara gidenlerden oluşan 314 kişi, 14 Nisan'da Çorum'a getirilerek yurda yerleştirildi.

KARANTİNA SÜRELERİ DOLDU

Vatandaşların karantina süreleri sona ererken, 314 kişi için yurt binası önünde veda töreni düzenlendi.

Törende Çorum Belediyesi'ne ait Ramazan tırındaki sanatçılar tarafından kısa bir konser verildi. Sağlık görevlileri tarafından son kez kontrolden geçirilen ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan vatandaşlar, 38 kente uğurlandı.