Çorum'da kontrolden çıkan otomobil yaya kaldırımına çıktı: 2 yaralı

İHA

Çorum'un Alaca ilçesinde, Alaca-Yozgat karayolunda, Alaca’dan Yozgat istikametine seyir halinde olan Muhammet Furkan Çetin yönetimindeki 06 BJR 288 plakalı otomobil Emniyet Kavşağı'na geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulup orta refüje çıktıktan sonra yaya kaldırımına çarparak durabildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ahmet Erdugan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.