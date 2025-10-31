Çorum’da müstakil evde yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çorum’da Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 69. Sokak'ta, Mehmet B.’ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

DUMANDAN ETKİLENEN 7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü.

Yangın sırasında Mehmet B., Serpil B., Sümbül B., ile Medet B., Şenel B., A.B. (13) ve A.B. (11) dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vatandaşlardan 3'üne olay yerinde müdahale edilirken, 4'ü ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.