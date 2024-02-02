Çorum'da otomobil, karşı şeritteki araca çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Çorum'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuk da yaralandı.

İHA

Çorum'da çevre yolundan Ankara istikametine seyir halinde olan Hasan Kesgin idaresindeki 19 UE 127 plakalı otomobil, başka bir aracın kendisini sıkıştırması sonucu Burunçiftliği Kavşağı köprüsünde direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp karşı şeride geçti.

Takla atan araç devrildi

Karşı şeritten gelen Hüseyin Taha Topaloğlu idaresindeki 34 CUD 693 plakalı otomobilin sol tavan kısmına çarpan otomobil takla atarak devrildi.

Kazada araçlarda bulunan Hasan Mert Kesgin (17), Hasan Kesgin (20), Ali Tahir Topaloğlu (6) ve Beyza Betül Topaloğlu (11) yaralandı.

1 çocuk hayatını kaybetti

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Hasan Mert Kesgin hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)