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İHA

"F-104G Starfighter" tipi savaş uçağı, Türkiye Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 1994 yılında Çorum’un Osmancık ilçesine getirildi.

Uçak, uzun yıllar içerisinde adeta ilçenin simgesi haline geldi.

ÇALIŞMALAR 3 GÜN SÜRDÜ

Anıt uçak olarak sergilenen savaş uçağının D100 kara yolundaki genişletme çalışmaları sebebiyle yeni yerine taşınmasına karar verildi.

İlçe merkezi girişinde bulunan ve dönemin Hava Org. Ahmet Çörekçi’nin girişimiyle bir anıt olarak ilçeye getirilen askeri uçak, Osmancık Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 3 gün süren çalışmalarının ardından mevcut yerinden alındı.

10 KİŞİLİK EKİP YER ALDI

Tonlarca ağırlık kapasiteli vinçler ile bulunduğu yerden alınan uçak daha sonra 15 metre uzaklıktaki yeni yerine konuldu.

Yaklaşık 10 kişilik ekibin 3 gün süren uçak taşıma çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.