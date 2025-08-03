Çorum'daki barajlar alarm veriyor

Çorum'da mevsim normallerinin altında kalan yağışlar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle içme ve sulama amaçlı kullanılan barajlardaki su seviyesi ciddi oranda düştü.

Çorum Belediyesi'nin verilerine göre, 1 Haziran-30 Temmuz arasında Koçhisar Barajı’nda yüzde 57,47, Yeni Hayat Barajı’nda yüzde 4,29, Çomar Barajı’nda ise yüzde 13,55 su azalışı yaşandı. 12 milyon 369 bin metreküp kapasitesiyle en büyük barajlardan biri olan Hatap Barajı’nda ise su seviyesi iki ayda yüzde 77,38 azaldı.

Havadan çekilen görüntülerde, barajdaki su çekilince ortaya çıkan tepecikler dikkat çekti.

"HEPİMİZ SUYU TASARRUFLU KULLANMALIYIZ"

Hatap Barajı civarında esnaflık yapan Mustafa Demiral, şunları söyledi:

Barajdaki su seviyesi birkaç ayda hızla düştü, su neredeyse bitmek üzere. Diğer barajlarda da benzer durum var. Kuyular kurumaya başladı, bitkiler zarar görüyor. Su israfı ciddi boyutta. Böyle giderse Çorum büyük susuzluk yaşayacak. Hepimizin suyu tasarruflu kullanması şart, özellikle banyoda ve tuvalette aşırı su tüketiminden kaçınmalıyız. Belediyenin açıklamasına göre su tüketimi normalden yüzde 2 fazla. Artan tüketim ve kuraklık su kaynaklarını hızla tüketiyor.

Barajda babasıyla balık tutmaya gelen genç Hüseyin Huzeyfe Demiral da, "Buraya balık tutmaya geldik ama suyun çok azaldığını gördük. Gelecekte yine gelmek isteriz ama su kalacak mı bilmiyoruz. Lütfen suyumuzu israf etmeyelim" dedi.