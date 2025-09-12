Cuma günü için saat verildi! İstanbul'da bir anda bastıracak

Meteoroloji uzmanları, hafta sonu öncesi İstanbul için dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Cuma günü entin belirli bölgelerinde aniden yağış görülebileceği açıklandı.
ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, İstanbul’da cuma günü öğle saatlerinde kısa süreli bir yağmur geçişi beklendiğini duyurdu.
Yağışın aniden bastırabileceğini belirten Hava Forum, vatandaşlara yanlarında mutlaka şemsiye bulundurmalarını tavsiye etti.
Paylaşımında, “Son verilere göre cuma öğlen saatlerinde bir yağmur geçişi yaşanabilir. Mini şemsiyelerinizi yanınızdan eksik etmeyin, zira öğle vaktinde bir anda mini şemsiyeleri açma lüzumu hasıl olabilir…” ifadelerine yer verdi.