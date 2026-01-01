Bitlis'te 89 yaşındaki hasta için seferber olundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 89 yaşındaki vatandaşın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne arayarak yardım istedi.

YOĞUN KAR VE TİPİYE RAĞMEN SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra özel idaresi karla mücadele ekipleri de sevk edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene’nin koordinasyonunda; İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Acil Sağlık ekiplerinin olumsuz hava şartlarına rağmen görevlerini başarıyla yerine getirdikleri ifade edildi.

"GÖREVİ BAŞINDA ÖZVERİYLE GÖREV YAPAN TÜM SAĞLIK PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Açıklamada şöyle denildi: