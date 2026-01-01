2026’ya umutla girildi: İlk bebekler dünyaya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılının geride kalmasıyla birlikte, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler aileleri için büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

Türkiye’nin farklı illerinde 2026’ya “merhaba” diyen bebeklerin doğumu, yeni yıla umut ve sevinç dolu anlarla girilmesine vesile oldu.

Aileler, yılın ilk bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşarken, hastanelerde duygusal ve unutulmaz anlar yaşandı.

BAKAN MEMİŞOĞLU YENİ YILIN İLK BEBEKLERİNİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Sarıyer’de bulunan Şişli Etfal Hastanesi'nde 2026 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül, aileleri ziyaret ederek, anne ve babaları tebrik etti.

Doğan bebekler arasında yer alan Arya isimli bebek, 3 kilo 895 gram olarak doğdu. Anne Aysel Kızıltaş, bebeğini yeni yılın ilk dakikalarında kucağına aldı.

Aileyi, ziyaret eden Bakan Memişoğlu, bebeğin sağlık durumuyla da ilgili bilgi aldı.

Memişoğlu, "Ne güzel isim koymuşsunuz, Allah iyi nesillerle karşılaştırsın. Tebrik ediyorum sizi" dedi. Ardından bebeği kucağına alan Memişoğlu, "Allah seni iyilerle karşılaştırsın. Hayatı hep iyi olsun, mutlu olsun. Güzel kız maşallah, sanatçı olur muhtemelen. 2026’nın ilk prensesi" diye konuştu.

Anneye hediye takdim eden Memişoğlu, "Normal doğumla 4’ünücü doğum. Annesi sağlıklı, baba da huzurlu mutlu. Allah bağışlasın. Vatanımıza, milletimize huzurlar, mutluluklar diliyorum. 2026 daha iyi olsun inşallah. Ebelerimizle, doktorlarımızla, bütün Hamidiye Etfal ekibine, Sarıyer’deki hastanemizde ki tüm ekibimize teşekkür ediyoruz, mutlu seneler" şeklinde konuştu.

VAN

Van'ın Erciş ilçesinde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine "Mert Buğra" ismi konuldu.

Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine başvuran Arzu ve Orhan Kural çiftinin erkek bebeği saat 00.00'da dünyaya geldi

Bebek ve annesini ziyaret eden Kaymakam Murat Karaloğlu, aileyi tebrik ederek bebeğe çeyrek altın taktı.

KONYA

Konya'da 2026 yılının ilk bebekleri bir dakika arayla Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğdu.

Kent merkezindeki hastanede Cemile ve Hasan Özkara çiftinin "Alparslan" adını verdikleri evlatları, saat 00.02'de dünyaya gözlerini açtı.

Yılın ikinci bebeği ise aynı hastanede 00.03'te dünyaya geldi.Kader ve Nevzat Taş çiftinin "Elif" adını verdikleri, 3300 gram ağırlığındaki bebek ile annesinin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

Aileleri hastanede ziyaret eden Konya Valisi İbrahim Akın, ailelere altın hediye ederek bebeklere sağlıklı ve uzun ömür diledi.

MALATYA

Malatya'da 2026 yılının ilk bebeği saat 00.08'de dünyaya gelen Semra ve Ali Çoban çiftinin oğlu Muhammed Ali oldu.

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Semra ve Ali Çoban çifti, saat 00.08'de 3 kilo 570 gram olarak dünyaya gelen oğullarına 'Muhammed Ali' ismini verdi. Bebeklerini sağlıklı şekilde kucaklarına aldıkları için mutlu olduklarını belirten anne Semra Çoban, "4 kızım var. Oğlumu kucağıma almak yılın en güzel mucizesi oldu bize. Kızlarım erkek kardeş çok istiyorlardı, Rabbim nasip etti. Adını Muhammed Ali koyduk. Bebeğimizin yeni yılın ilk dakikalarında doğması hediye oldu bizim için. İkimizin de sağlığı çok iyi" dedi.

Baba Ali Çoban ise, 10 gün önce annesini kaybettiğini ve dünyaya gelen çocuğunun kendisine moral olduğunu ifade ederek, "Evlat evlattır. Kızı erkeği yoktur. 10 gün önce annemi kaybettim. Buda bana bir destek ve güzellik oldu. 4 çocuğum vardı. 5'incisi de erkek oldu ve mutluyuz. Yeni yıl herkese sağlık ve mutluluk getirsin" şeklinde konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Fatih Yiğit ise 2026'nın ilk bebeğinin doğumu gerçekleştirdiğini belirterek, "2026 yılının ilk bebeğini dünyaya getirdik. Anne ve bebek şu an gayet sağlıklıdır. Bebeğimiz 3 bin 570 gram olarak dünyaya geldi. Kendilerine yeni yıl vesilesi ile sağlıklı güzel ömürler diliyoruz" diye konuştu.

ADANA’DA 2026 YILININ İLK BEBEĞİ "ATLAS" İSİMLİ BEBEK OLDU

Adana’da Hüsna Tektaş, yılın ilk dakikalarında sezaryen doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Atlas ismi verilen bebeğin doğumu aileyi sevince boğdu.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, anne ve bebeği ziyaret ederek aileyi tebrik etti. Saygılı, Atlas bebeğe altın takarak yeni yılın aileye sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

"KARNIMDAYDI, ŞU AN KUCAĞIMDA TAŞIYORUM"

Bebeğin annesi Hüsna Tektaş, "Heyecanlıyım. İlk kez anne oluyorum. Tuhaf hissediyorum. Bebeğim çok şanslı. Yılın ilk bebeği oldu. Karnımdaydı, şu an kucağımda taşıyorum" dedi.

"ONLARA BİR ÖMÜR BAŞARI VE SAĞLIK DİLEDİK"

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı ise, "Bugün yeni doğan ünitemizi ziyaret ettik ve orada bulunan annelerimizi tebrik ederek altınlarımızı taktık. Onlara bir ömür başarı ve sağlık diledik. Milletimize ve devletimize faydalı evlatlar yetiştirmeleri konusunda anneleriyle sohbet ederek sevinçlerini paylaştık. Her çocuk eve zenginlik getirir, bereket getirir, huzur getirir" dedi.

BURSA'DA 2026'NIN İLK BEBEĞİ ŞEHİR HASTANESİ'NDE DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇTI

2025 yılının son bebeği Mustafa ve Merve Gökgün çiftinin Yakup Ali adını verdikleri bebek olurken, 2026 yılının ilk bebeği ise Mustafa ve Fatma Almaz çiftinin Alparslan ismini verdikleri bebek oldu. Anne ve bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Doğumların ardından AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin ve beraberindeki heyet, aileleri hastanede ziyaret etti. Protokol üyeleri, yeni doğan bebekler için hediyeler takdim ederek ailelere iyi dileklerini iletti.

"AİLELERİMİZE HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETTİK"

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Yeni yılın tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Bursa Şehir Hastanesi'nin bölgenin en büyük sağlık tesislerinden biri olduğuna dikkat çeken Gürkan, "Yaklaşık 1500 yatak kapasitesine sahip hastanemizde bu akşam hem 2025'in son hem de 2026'nın ilk bebeklerini ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadık. Ailelerimize hayırlı olsun dileklerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

Hastanenin yılda yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet verdiğini belirten Gürkan, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"2026 yılı Bursa için sağlık yatırımları açısından önemli bir yıl olacak. 1315 yatak kapasiteli yeni hastanemizle birlikte sağlık hizmetlerinde kalite ve erişim daha da artacak. Bunun yanında hızlı tren ve şehir hastanesine ulaşımı sağlayacak raylı sistem projelerinin de hizmete girmesiyle Bursalılar çok daha güçlü bir altyapıya kavuşacak. Tüm milletimize ve hemşehrilerimize hayırlı ve huzurlu yıllar temenni ediyorum."

ADIYAMAN’DA 2026 YILINININ İLK BEBEĞİ "RÜYA" OLDU

Gamze ve Muhammet Mustafa Bozkurt çiftinin ilk çocuğu olan Rüya, 2026 yılının ilk dakikalarında 3 kilo 350 gram ağırlığında doğdu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alper Solmaz, anne ve bebeğini serviste ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Solmaz, hastanın sağlıklı bir şekilde yavrusuna kavuştuğunu ve doğumun saat 00.05’te gerçekleştiğini belirtti.

Oldukça mutlu ve heyecanlı olduğunu vurgulayan anne Gamze Bozkurt, "Tarif edilemeyecek kadar güzel mutluyum ve çok huzurluyum. Çok şükür sağlıkla dünyaya geldi. İlk heyecan, ilk mutluluğum. Tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum, çok heyecanlıyım. Çok şükür sağlıkla geldi" dedi.

Baba Muhammet Mustafa Bozkurt ise çok mutlu olduklarını belirterek, tarifsiz bir duygu olduğunu ifade etti.