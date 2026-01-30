Cuma vakitleri: 30 Ocak 2026 il il namaz saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

- Müminler, 30 Ocak 2026'da il il cuma namazı vakitlerini araştırıyor.
- İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde namaz saatleri öne çıkıyor.
- Detaylar ve diğer şehirlerin namaz vakitleri haberde sunuluyor.
İslam aleminin kıymetlisi olan cuma günleri, camiler müminlerle kalabalıklaşıyor.
Öğle ezanını takiben kılınan cuma namazı için yaşadıkları ile göre araştırma yapan Müminler, "bugün cuma namazı saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor.
30 Ocak Cuma günü il il ezan vakitlerini sizler için derledik.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bugünkü cuma namazı saatleri haberimizde...
30 OCAK 2026 CUMA VAKİTLERİ