TOKİ Ordu kura çekimi canlı yayın | Ordu TOKİ konut kurası kaçta, nereden izlenir? TOKİ’nin 2026 yılı sosyal konut projeleri kapsamında Ordu için yapılacak kura çekimi, başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, TOKİ Ordu kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? İşte kura saati ve canlı yayın linki…