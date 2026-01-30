Abone ol: Google News

TOKİ’nin 2026 yılı sosyal konut projeleri kapsamında Ordu için yapılacak kura çekimi, başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, TOKİ Ordu kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? İşte kura saati ve canlı yayın linki…

Yayınlama Tarihi: 30.01.2026 10:49
TOKİ Ordu kura çekimi canlı yayın | Ordu TOKİ konut kurası kaçta, nereden izlenir?
  • TOKİ Ordu kura çekimi, 30 Ocak Cuma günü saat 11.00'de Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
  • Çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
  • Sonuçlar, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak.

2026 yılı TOKİ sosyal konut projeleri kapsamında kura çekimleri devam ediyor.

Kura süreciyle birlikte Türkiye genelinde birçok ilde hak sahipleri belirlenirken, Ordu’daki başvuru sahipleri de açıklanacak tarihi bekliyor.

Başvuru yapan binlerce vatandaş, kura saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

Peki, TOKİ Ordu kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Ordu’da hayata geçirilecek TOKİ 3 bin 334 konut projesi için kura çekiminin tarihi ve yeri netleşti.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 30 Ocak Cuma günü saat 11.00’de Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Noter gözetiminde gerçekleştirilecek çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanarak vatandaşların anlık olarak takip etmesine imkan sağlayacak.

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte asil ve yedek hak sahipleri listeleri kamuoyuyla paylaşılacak.

Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçlara TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek.

T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, aynı gün içinde hak sahibi olup olmadıklarını hızlı ve kolay şekilde sorgulayabilecek.

