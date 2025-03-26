Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine hakaret eden şüpheli gözaltında

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yolsuzluk soruşturmasının yankıları devam ediyor...

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in peş peşe yaptığı sokak çağrısıyla sokaklar karıştı..

Saraçhane'de toplanan eylemciler, polisi hedef aldı..

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ANNESİNİ HEDEF ALDILAR

En son eylemde göstericilerin hedefinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesi Tenzile Erdoğan vardı.

Alçak bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine toplu olarak küfreden eylemcilere karşı emniyet ekipleri harekete geçti.

Yapılan ilk operasyonlarda 55 kişi gözaltına alınırken, son olarak bir şüpheli daha tespit edildi..

BİR ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve annesine yönelik hakaret içerikli sloganlar attığı tespit edilen H.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.