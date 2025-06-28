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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelinde son iki günde çıkan 150 yangından 142'sinin kontrol altına alındığını, devam eden 8 orman yangınına ise müdahalenin sürdüğünü belirtti.

AA AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülke genelinde son iki günde çıkan yangınların son durumu hakkında bilgi verildi.

142 YANGIN KONTROL ALTINDA

İki günde 68'i orman, 82'si ziraat yangını olmak üzere 150 yangının meydana geldiği aktarılan paylaşımda, yangınların 142'sinin hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığı bildirildi.

ALEVLERLE MÜCADELEDE TAM SEFERBERLİK

Halihazırda devam eden 8 orman yangınına ise müdahale çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Müdahalesine devam edilen yangınlar, Sakarya/Bilecik, Manisa/Akhisar, Balıkesir/Havran, Balıkesir/Kepsut, Kahramanmaraş/Pazarcık, Bolu/Göynük, Gaziantep/Nurdağı, Bilecik/Osmaneli. Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup, riskli bölgelerde ekip ve ekipman
takviyeleri gerçekleştirilmiştir.

Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın arazöz ve ilk müdahale aracı, 4 bin 796
yangın havuzu ve göleti, 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman kahramanı,
131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halindedir."

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