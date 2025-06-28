Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülke genelinde son iki günde çıkan yangınların son durumu hakkında bilgi verildi.

142 YANGIN KONTROL ALTINDA

İki günde 68'i orman, 82'si ziraat yangını olmak üzere 150 yangının meydana geldiği aktarılan paylaşımda, yangınların 142'sinin hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığı bildirildi.

ALEVLERLE MÜCADELEDE TAM SEFERBERLİK

Halihazırda devam eden 8 orman yangınına ise müdahale çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: