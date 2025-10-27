Dağcılar Emler Zirvesi’nde Cumhuriyet coşkusunu yaşadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen 102 dağcı, 3 bin 723 metre yüksekliğindeki Emler Zirvesi’ne tırmanarak Cumhuriyet’in 102. yılını doruklarda kutladı.

ZORLU TIRMANIŞ 8 SAAT SÜRDÜ

Sokullupınar Kamp Alanı’nda bir araya gelen dağcılar, yaklaşık 8 saat süren zorlu bir doğa tırmanışı gerçekleştirdi.

ZİRVEDE TÜRK BAYRAĞI VE İSTİKLAL MARŞI

Zirveye ulaşan sporcular, Türk bayrağı açtı ve hep birlikte İstiklal Marşı’nı okuyarak Cumhuriyet’in 102. yılını en yüksek noktada kutlamanın gururunu yaşadı.

DAĞCILARDAN ETKİNLİK HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Muğla’dan katılan Nursel Ölmez, “Aladağlar'a üçüncü gelişim. Daha önce dağcılık eğitimlerimi burada aldım ve zirveye Demirkazık ile Emler’e tırmandım. Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun düzenlediği ve Cumhuriyetimizin 102. yılına özel bu etkinlikte yer almaktan gurur duyuyorum. Vali ve belediye başkanlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Şanlıurfa’dan katılan Bekir Yavuz ise, “İki arkadaş katılıyoruz. Daha önce 15 Temmuz Şehitler Anma Programı’nda bulunmuştuk. Demirkazık ve Emler çok önemli ve zor zirveler. Cumhuriyetimizin 102. yılı vesilesiyle 102 dağcının burada olması gurur verici. Burada olmaktan çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.