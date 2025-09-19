Damarları açıyor, kalp sağlığına iyi geliyor! Kilosu 750 TL’den alıcı buluyor

Kayseri’nin bereketli topraklarında, ata tohumlarından özenle yetiştirilen coğrafi işaretli Cırgalan biberi, hem mutfaklara kattığı eşsiz aroması hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla adını her geçen gün daha geniş kitlelere duyuruyor.

Yüzyıllardır bölge halkının sofralarından eksik etmediği bu özel biber, sadece Kayseri mutfağının değil, Anadolu’nun da en değerli tatlarından biri olarak gösteriliyor.

Acısıyla damakta iz bırakan, kokusuyla iştah açan Cırgalan biberi; çemenin vazgeçilmez malzemesi, pastırmanın en yakın dostu, kahvaltılıkların baş tacı ve ev yemeklerinin gizli kahramanı olarak öne çıkıyor.

Avrupa pazarında yoğun ilgi gören Cırgalan biberi, hem lezzeti hem de şifasıyla Türk mutfak kültürünün uluslararası alandaki temsilcilerinden biri haline geliyor.

KİLOSU 750 TL’DEN ALICI BULUYOR

Mart ayında ekilen, ağustos sonunda hasadı yapılan Cırgalan biberi, her yıl 10-12 ton üretimi yapılan biber kilosu 750 liraya kadar alıcı buluyor.

Cırgalan biberi, içerdiği kapsaisin sayesinde kötü kolesterolü düşürerek damar tıkanıklığını önler ve kalp sağlığını korur. Kan dolaşımını hızlandırmasıyla damarların esnekliğini artırır, ayrıca doğal bir ağrı kesici etkisiyle kas ve eklem ağrılarını hafifletir.

C vitamini yönünden zengin olması ise bağışıklığı güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir.

Sindirim sistemine de dost olan bu özel biber, mide asidini dengeleyerek hazmı kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler. Metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olurken, güçlü antioksidan içeriğiyle serbest radikallere karşı hücreleri korur ve yaşlanma sürecini yavaşlatır.