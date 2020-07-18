DEDAŞ: Borçlar ödenmiyor, hizmet veremez hale geldik

Mardin'in birçok ilçe ve köyünde yüklü elektrik borçları nedeniyle çiftçilerin elektriklerinin kesilmesine tepkiler yükselirken, dağıtım şirkedi DEDAŞ kesintilerin nedenini borçlara bağladı.

Mardin'in Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu ve Derik ilçelerine bağlı köylerinde elektrik borçları nedeniyle çiftçilerin elektriklerinin kesilmesi üzerine tepkiler yükselmişti.

Çiftçilerin kesintiler nedeniyle ekinlerin tarlada kuruduğunu, içme suyuna dahi ulaşamadığıklarını, birçok hayvanın susuzluktan telef olduğunu söylemesinin ardından elektrik dağıtım şirketi Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) açıklama yaptı.

"BORÇLAR ÖDENMİYOR, HİZMET VEREMİYORUZ"

Şirket, BBC'ye yaptığı açıklamada, ödenmeyen borçların 1,3 milyar TL'yi aştığını, hizmet veremez hale geldiklerini duyurdu.

Çözüm için son bir yılda farklı platformlarda, çiftçi temsilcileri, muhtarlar, ziraat odası başkanları ve ilgili yetkililerin de katılımı ile birçok toplantı yapıldığı belirtilen DEDAŞ açıklamasında, bunun sonucunda borç yapılandırması, gecikme ceza indirimi ve taksitlendirme gibi kolaylıklar sağlandığı, ödeme yapan çiftçilerin faturalarının yaklaşık yarısının da tarımsal destekleme programı kapsamında devlet tarafından karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, ödenmeyen elektrik borçları nedeniyle elektrik kesintisi yapmak zorunda kalındığı belirtilerek, "Ancak, bu toplantılarda, çiftçilerin borçlarını mutlaka ödemeleri gerektiği belirtilmesine ve ödeme kolaylıkları sunulmasına rağmen, özellikle bu bölgemizdeki çiftçiler elektrik borçlarını ödemeye maalesef yanaşmamaktadır.

Tüm çağrı ve girişimlere rağmen sonuç alamadığımız için geçtiğimiz Mart ayından itibaren borçlu abonelerin elektriğini yasal hakkımızı kullanmak suretiyle kesmek zorunda kaldık." ifadelerine yer verildi.

Borçların ödendiği noktadan itibaren abonelere yeniden elektrik vermeye hazır olduklarını belirtilen şirket açıklamasında, borçlarını ödemek isteyen abonelere gecikme cezası indirimi ve taksitlendirme gibi seçenekleri sunacaklarını söyledi.

KAÇAK ORANI EN YÜKSEK BÖLGE

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ayrıca açıklamasında, altı ilden oluşan hizmet bölgesinin Türkiye'nin tüm bölgeleri arasında kayıp-kaçak oranı en yüksek bölge olduğunu belirtilerek "Elektrik dağıtım ve perakende hizmetlerinin özelleştirildiği 2013 yılında bölgeyi devralmamızdan beri bu konudaki kararlı çalışmalarımız sayesinde kayıp-kaçak oranlarımız yüzde 51'e kadar gerilemiş vaziyettedir. Ancak mevcut oran bile halen yüksektir. Bu da bizleri, kanunların bizlere verdiği yetkileri kullanmaya mecbur bırakmaktadır." ifadelerine yer verildi.