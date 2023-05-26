Demirköy'den depremzedelere yardım Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplanan yardımlar dualarla Hatay'ın Defne ilçesine gönderildi.

İHA

Kahramanmaraş merkezli 11 vilayeti etkileyen depremde etkilenen vatandaşlara yönelik yardımlar devam ediyor.

Bir kamyon yardım topladılar

Demirköy ilçesinde, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle bir kamyon yardım toplandı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek, hayırseverleri, sivil toplum kuruluşları ve kurum yetkililerin katılımıyla ilçe merkezinde tören düzenlendi.

"Devletimiz, milletimiz ile gönül seferberliği içerisinde bölgeye yardım ve desteğe devam edecektir"

Deprem yardımlarının sağlanmasında katkıda bulunan tüm hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Vali Birol Ekici, "Devletimiz, milletimiz ile gönül seferberliği içerisinde birlik ve beraberlik ruhuyla ara vermeden bölgenin yaralarının sarılması için her türlü yardım ve desteğe devam edecektir" dedi.

Kırklareli İl Özel İdaresine ait kamyona yüklenen yardımlar, dualarla Hatay merkez Defne ilçesine uğurlandı.