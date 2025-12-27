Deniz ulaşımında aksama: 1 Ocak’ta bu seferler yapılmayacak

- Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 1 Ocak 2026 tarihinde planlanan iki deniz seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.
- İptal edilen seferler, Mudanya'dan Kabataş'a saat 07.00'de ve Kabataş'tan Mudanya'ya saat 08.00'de yapılacaktı.
- Yetkililer, yolcuların güncel sefer durumlarını BUDO'nun resmi kanalları üzerinden takip etmelerini öneriyor.
Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını kullanan yolcular için yeni yılın ilk gününde sefer iptali duyurusu yapıldı.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 1 Ocak 2026 tarihinde planlanan iki seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
BUDO’nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre:
Saat 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş),
Saat 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarının, sefer güvenliğini riske atması nedeniyle iptal kararı alındığı belirtildi.
Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel sefer durumlarını BUDO’nun resmi kanalları üzerinden takip etmeleri gerektiğini vurguladı.