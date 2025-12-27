Deniz ulaşımında aksama: 1 Ocak’ta bu seferler yapılmayacak Bursa’da deniz ulaşımını kullanan yolcuları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 1 Ocak tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan iki seferin olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu.