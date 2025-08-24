Denizli ve Malatya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Yurt genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleyi ekipler sürdürüyor.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Honaz Dağı'nda çıkan yangına ekipler tarafından gece de müdahale edildi.

DENİZLİ'DE YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA BÜYÜDÜ

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Cankurtaran Mahallesi yerleşkesine ve dağın arka tarafını da geçerek Honaz ilçe sınırına doğru ilerliyor.

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi.

Yangına gece karadan müdahale etmek amacıyla dağın zirvesine helikopter ile ekipler bırakıldı. Sarp ve kayalık alandan müdahalenin zor olduğu yangına destek vermek amacıyla Konya, İzmir, Burdur, Isparta ve Manisa’dan da takviye itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopter müdahalesinin durdurulduğu yangına iş makinalarıyla ve ekiplerin mücadelesiyle müdahale devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Orman yangınına havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin havadan müdahalesi sona erdi. Karadan ise ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Denizli Valiliği de yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“23 Ağustos 2025 günü, İlimiz Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 3 uçak, 11 helikopter, 50 kara aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel tarafından müdahale edilmektedir. Yangının meydana geldiği alan yerleşim yerlerine uzak olmakla birlikte, söndürme çalışmaları tüm ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla aralıksız olarak sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir. Yangın gece kontrol altına alınmaz ise sabah saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle müdahale yeniden başlayacak. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı da alevlere müdahale için TOMA araçlarını bölgeye gönderdi"

MALATYA-DOĞANYOL

Malatya'nın Doğanyol ilçesi Akkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında 1 ev zarar gördü.

Yaklaşık 9 saattir devam eden yangına hem havadan hem karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.