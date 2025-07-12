Denizli'de 8 asırlık geleneğe şap engeli

Denizli’nin Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi’nde 852 yıldır süregelen Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı, bu yıl şap hastalığı nedeniyle iptal edildi. Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 8 Temmuz 2025 tarihli resmi yazısında hayvan hareketlerine kısıtlama getirildiği, hayvan satış yerlerinin kapatıldığı ve ikinci bir duyuruya kadar giriş-çıkışların durdurulduğu bildirildi. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’nde yer alan bu önemli etkinliğin, alınan önlemler doğrultusunda yapılamayacağı açıklandı.

SALGIN ÇIKTI, NEHİR KURUDU

Her yıl Ağustos ayının son haftasında düzenlenen festival, bu yıl 26-27 Temmuz’a alınmıştı. Ancak hem şap hastalığı riski hem de Büyük Menderes Nehri’nin Çal’daki kolunun kuruması nedeniyle organizasyon tamamen iptal edildi. Çal halkı, 852 yıllık geleneğin aksamasından dolayı üzüntü yaşarken, geçmişte benzer durumlarda temsili törenler yapıldığı belirtildi. Fakat bu yıl nehirde su bulunmadığı için temsili törenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Yetkililer, hastalık tehlikesi ortadan kalktığında etkinliklerin yeniden planlanacağını duyurdu.