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    Denizli'de görevli doktora yumruklu saldırı

    Denizli Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Hüseyin Alim'i darbeden hasta, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 30.11.2021 - 21:19
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 21:25
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    Denizli'de görevli doktora yumruklu saldırı

    Denizli Devlet Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Alim, çalıştığı sırada bir hasta tarafından yumrukla darbedildi.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Vatandaşların ve görevlilerin araya girerek ayırdığı olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

    İL SAĞLIK MÜDÜRÜ SALDIRIYI KINADI

    Konu hakkında sosyal medyadan açıklamam yayımlayan Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, saldırıyı kınayarak şu ifadeleri kullandı:

    "İlimizde Denizli Devlet Hastanesi’nde görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Alim’e yönelik yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, değerli hekimimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Amacı insanlığa hizmet olan, vatandaşlarımıza hizmet sunma gayretiyle gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarımıza yapılan bu alçak saldırıların kabul edilebilir hiçbir açıklaması yoktur. Sağlık çalışanlarımızın bu gibi olaylara maruz kalması onur kırıcı, gönül kırıcı, üzüntü veren bir durumdur. Sağlık çalışanımızın yanında olduğumuzun ve bu çirkin saldırının da sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz"

    Denizli de görevli doktora yumruklu saldırı #1

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