Denizli'de ters yön kazası: Motosiklet karşıdan karşıya geçen çocuğa çarptı

İHA

Denizli'de yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi...

Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda tek yönlü yolda ters yönden ilerleyen motosiklet sürücüsü, süratli olması nedeniyle durduramadığı motosikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçük çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre savrulan yaralı çocuğun yardımına, çevre esnafı ve vatandaşlar koştu.

ÇOCUK HAFİF YARALANDI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuk, vatandaşlar tarafından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ

Tek yönlü yolun motosikletler tarafından geçiş güzergahı olarak kullanıldığını ve bu yüzden sık sık kazaların meydana geldiğini belirten esnaflar, motosiklet sürücülerine tepki gösterdi.

Yaşanan kazalarda sokak hayvanlarının da telef olduğunu ifade eden esnaf Gamze Yılmaz, sürücülerin ters yönü kullanmaması veya hızlarının engellenmesi için önlem alınmasını istediklerini belirtti.

"2 YAŞINDA OĞLUM VAR, HER GÜN BURADA BİR ŞEY OLDUĞUNDA AKLIM GİDİYOR"

Bu yolda sürekli kazaların yaşandığını ve kendisinde de 2 yaşında çocuğu olduğu dile getiren esnaf Gamze Yılmaz, şunları söyledi.

Burada sürekli kaza oluyor. Özellikle benim dükkanımın önünde oluyor. Kaç hayvan burada telef oldu. Biz artık saymayı bıraktık, bilemiyoruz. Ben yaklaşık 2 aydır buradayım ama gözümle gördüğüm 10'u geçmiştir.



Daha geçen gün bile burada çocuk çarpıldı. Bizim belediyeden isteğimiz burada kasis veya ters yön tabelasının daha net gözükür halde olması. Bilemiyorum ama artık çözüm bulmaları gerekiyor. Bizim de evlatlarımız var. Benim 2 yaşında oğlum var ve her gün burada bir şey olduğunda aklım gidiyor. Bu çok sıkıntılı bir durum.

"ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"

Motosikletlilerin ters yön ısrarını sürdürmemesi için önlem alınması gerektiğini kaydeden Yılmaz, “Tamam kuryeler ekmek parası için koşturuyorlar ama hem ters yönden hem de çok hızlı geliyorlar. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. En azından kasis veya başka bir önlem alınabilir. Bunu ayarlamaları gerekiyor. Burada daha üzücü kazaların yaşanmaması için yetkililerden bir an önce önlem almalarını istiyoruz." diye konuştu.