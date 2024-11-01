Denizli'deki orman yangınına ilişkin soruşturmada son durum

AA

Denizli'deki Merkezefendi ilçesinde Başkarcı Dağı'nda ormanlık alanda 24 Ekim'de çıkan yangın, zorlu şartlarda yürütülen çalışma sonucu 29 Ekim'de söndürülebildi.

6 gün boyunca süren yangında çıkış nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

BÖLGEDE SİGARA İZMARİTİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, bölgede soğutma çalışmasını tamamlarken, yangının çıktığı bölgede sigara izmariti, yiyecek atıkları ve ıslak mendil çöpü bulundu.

Savcılık talimatıyla söz konusu deliller incelenmek üzere toplatılırken, jandarma ekipleri, atıkları bırakan şüphelileri bulmak üzere çalışma başlattı.

Öte yandan, bölgede kaçak olarak avlananlar olup olmadığına yönelik de soruşturma yürütülüyor.

YANGIN 400 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLMUŞTU

Başkarcı Dağı zirvesindeki ormanlık alanda, 24 Ekim'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yaklaşık 400 hektarlık alanda etkili olan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunulmuştu.

Yangın, 29 Ekim'de kontrol altına alınmıştı.