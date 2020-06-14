Deprem sonrası Bingöl'den ilk fotoğraflar

Bingöl'de meydana gelen depremin ardından ekipler bölgeye sevk edilirken, deprem bölgesinden fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

Bingöl Karlıova'da, saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Karlıova merkez üslü deprem çevre illerden de şiddetle hissedildi.

Yetkili isimlerin ilk açıklamalarına göre, Bingöl'de 10 evin yıkılmasına neden olan depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

DEPREM SONRASI İLK KARELER

Ekiplerin bölgeye hareket ettiği ilk dakikalardan itibaren, deprem bölgesinden fotoğraflar gelmeye başladı.

İşte birçok kentte hıssedilen 5,7'lik depremin ardından ilk görüntüler.

Bingöl'de art arda depremler VİDEO



