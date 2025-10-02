Deprem sonrası merak edildi: Marmara Ereğlisi Çukuru nerede, derinliği ne kadar?

AFAD, Marmara Denizi’nde saat 14.55’te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı, İstanbul’un yanı sıra Bursa ve Çanakkale’den de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.

CNN TÜRK canlı yayınında depremi değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin Tekirdağ açıklarında değil, Silivri Çukuru’nun batı kenarında gerçekleştiğini belirtti.

Şener Üşümezsoy, geçtiğimiz 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki Kumburgaz depreminde fayın yalnızca bir kısmının kırıldığını, Silivri Çukuru’ndaki 10-15 kilometrelik fay parçasının hala kırılmadığını açıkladı.

Üşümezsoy’un açıklamalarının ardından Silivri Çukuru ve Kumburgaz Çukuru merak edildi.

SİLİVRİ ÇUKURU NEREDE?

Silivri Çukuru, İstanbul'un batısında, Silivri ilçesinin açıklarında yer alır. Bu çukur, Kuzey Anadolu Fayı'nın batı kolunun bir parçasıdır ve Marmara Denizi'nin derinliklerinde uzanır.

Silivri Çukuru'nun derinliği, yaklaşık 20 kilometreye kadar ulaşmaktadır. Bu derinlik, bölgedeki sismik aktivitelerin ve potansiyel deprem risklerinin yüksek olduğunu gösterir.

KUMBURGAZ ÇUKURU NEREDE?

Kumburgaz Çukuru, Silivri Çukuru'nun doğusunda, Marmara Denizi'nin kıyısında yer alan Kumburgaz beldesinin açıklarında bulunur. Bu çukur, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğu kolunun bir parçasıdır ve Marmara Denizi'nin sığ bölgelerinde yer alır.

Kumburgaz Çukuru'nun derinliği, yaklaşık 10 kilometreye kadar inmektedir. Bu derinlik, bölgedeki sismik aktivitelerin ve potansiyel deprem risklerinin orta seviyede olduğunu gösterir.