Dev derbi şifresiz! Galatasaray – Trabzonspor maçı saati, kanalı, muhtemel 11’ler…

- Galatasaray ile Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşılaşacak.
- Maç, 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve ATV'den şifresiz yayınlanacak.
- Galatasaray'ın muhtemel 11'i arasında Icardi ve Trabzonspor'un muhtemel 11'inde Augusto gibi önemli isimler bulunuyor.
Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Kupada finale yükselme hedefiyle sahaya çıkacak iki güçlü ekip, sezonun en kritik maçlarından birinde kozlarını paylaşacak.
Bu zorlu mücadeleden galip ayrılan takım, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe – Samsunspor eşleşmesinin kazananı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
Dev mücadele öncesinde araştırmalar hız kazandı. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar ve muhtemel 11’ler…
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kritik mücadele, 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Stadı’nda oynanacak.
Saat 20.30’da başlayacak olan karşılaşmada düdük, hakem Cihan Aydın’da olacak.
Dev yarı final mücadelesi, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi
Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto