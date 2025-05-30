Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye tarihleri belli oldu

İHA

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediyelerinin ödenmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İKİ TAKSİT HALİNDE ÖDENECEK

Karara göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren işçiler, anılan kanunun 3’üncü maddesine göre 2025 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısını Kurban Bayramı'ndan önce 2 Haziran tarihinde diğer yarısını ise 17 Aralık'ta alacak.

"KAMUDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Karara ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: