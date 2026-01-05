Din görevlisi maaşları 2026: Müftü, imam, müezzin ve vaiz güncel maaşları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enflasyon verileri netleşti, memur zamları yüzde 18,60 oldu.

Memur maaşlarına yapılan artışların ardından gözler din görevlilerinin 2026 yılı zamlı maaşlarına çevrildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapan müftü, imam, müezzin ve vaizlerin maaşları; derece, kademe ve ek ödemelere göre farklılık gösteriyor.

Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte, din görevlilerinin yeni maaş tabloları kamuoyunda en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Peki, müftü maaşı ne kadar? İmam, müezzin ve vaiz maaşı ne kadar oldu? 2026 maaşları...

DİN GÖREVLİSİ GÜNCEL MAAŞLARI 2026

Bir ilin en yüksek dini otoritesi olan il müftülerinin maaşı, 2026 yılı itibarıyla yüzde 18,60 zamla birlikte yaklaşık 101.109 TL olarak hesaplanmıştır.

İmam maaşları derece, hizmet yılı ve ek ders/özel hizmet tazminatına göre farklılık gösteriyor. Zam sonrası imam maaşları ortalama 55.000 TL – 65.000 TL bandında.

2026 yılında Müezzin en düşük 26.300 TL alırken, en yüksek 35.200 TL maaş alıyor. Müezzin maaşı ortalama 25.800 TL' dir.

2025'te 63.916,00 TL olarak belirlenen vaiz maaşı, 2026 yılının son altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda 75.810,77 TL'ye yükseldi.