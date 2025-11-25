Diyanet 1250 personel alımı: Kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için personel alım sürecini resmi olarak başlattı.

Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1250 yeni din görevlisi alınacağı duyuruldu.

Kurumun yayımladığı ilan, özellikle Kur’an kursu öğreticisi olmak isteyen binlerce adayın yoğun ilgisini çekti.

Başvurular 24 Kasım – 5 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kur’an kursu öğreticisi adaylarının değerlendirme süreci KPSS puan sıralaması ve sözlü sınav üzerinden yürütülecek. Diğer kadrolarda da benzer şekilde sözlü sınav süreci uygulanacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Tüm adaylar başvurularını yalnızca online olarak sinav.diyanet.gov.tr adresten gerçekleştirecek.

Sisteme giriş yaparak ilgili formu doldurmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Öğrenim bilgileri sistemde gözükmeyen adayların, başvuru öncesi mezuniyet bilgilerini üniversiteleri aracılığıyla YÖKSİS sistemine kaydettirmesi gerekiyor.

Hafızlık bilgisi otomatik görünmeyen adaylar, ilgili il/ilçe müftülüklerine başvurarak bilgilerini güncelleyebilir.

KPSS VE SINAV ŞARTI

2025 personel alımında KPSS 2024 puanları esas alınacak. Kur'an kursu öğreticisi adayları, KPSS başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacak. Nihai değerlendirme sözlü sınav sonucuyla yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak,

4. 2024 yılı KPSSP124 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

• Adaylar sadece bir kontenjan grubu için sınava müracaat edebilecek.

• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecek. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecek.

DİYANET 1250 PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI