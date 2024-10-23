İHA

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, aralıksız devam ediyor.

Evlat nöbetinde olan aileler, bir dizi programa katılmak üzere Diyarbakır'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendilerine ziyaret gerçekleştirmemesini kınadı.

Ailelerden Süleyman Aydın, 6 yıldır burada evlat mücadelesi verdiklerini, bu mücadelede CHP, ilk günden beri kendilerini görmezlikten geldiğini söyledi.

"ÖZGÜR ÖZEL HAYATTA BURAYA GELMEZ"

Özel'in Diyarbakır'da olması kendileri için umut olduğunu belirten Aydın şunları söyledi:

"Ziyaretimize gelir dedik. Gelir burada acımızı paylaşır. Ama maalesef Edirne'ye Selahattin Demirtaş'ın ziyaretine kadar gitti, iki adımlık yerde anne ve babaların feryadını görmemezlikten geldi. Aileler olarak kendilerini nefretle kınıyoruz. Bir barış, çözüm süreci olacaksa bu da bizim evlatlarımızın üzerinden olması lazım. Özgür Özel, şu anda HDP'lilerle kol kola geziyorlar. Şu an demleniyorlar. Özgür Özel hayatta buraya gelmez, PKK bunlara izin vermez”

“ÖZGÜR ÖZEL, DİYARBAKIR'A GELİYOR, BİZİM KAPIMIZI ÇALMIYOR”

Kızı Fadime için oturma eyleminde olan Hatice Levent ise evlatları için 6 senedir bu çadırda olduklarını anımsattı.

Levent şöyle dedi:

“Gözümüzün yaşı sel oldu aktı. Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli çok iyi konuşmalar yaptılar. Allah, onlardan razı olsun. İnşallah sonumuz hayra getirir. Biz, çok mutlu olduk, inşallah güleriz. Özgür Özel, Diyarbakır'a geliyor, bizim kapımızı çalmıyor. Neden bize bu kadar zıt gidiyor. Diyarbakır'ı gezip tozuyorlar, kaçıncı gelişleri. Yazık yazık, biz anneler olarak evlat derdindeyiz”

“ÖZGÜR ÖZEL, BİZZAT EŞİMİ ARAYARAK DİYARBAKIR ANNELERİNİ ZİYARETE BULUNACAĞINI SÖYLEDİ”

Evladına kavuşan Rauf Biçer de, “Diyarbakır anne babaları olarak 6 yıldır mücadele ediyoruz. Özgür Özel, bizzat eşimi arayarak Diyarbakır annelerini ziyarete bulunacağını söyledi. Bizler bir söz verdi, sözünü tutmadı. Çünkü Kandil'den emir almadığı için bizleri ziyaret etmedi. CHP'yi kınıyoruz” ifadelerini kullandı.