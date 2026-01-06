Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 aydır yürütülen planlı ve projeli çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden “sıfır faizli kredi” adı altında ilanlar vererek vatandaşları oluşturdukları phishing (oltalama) sitelerine yönlendiren ve bu yolla internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağlayıp para transferi yapan şüpheliler tespit edildi.

827 MİLYON TL’LİK VURGUNDA 17 GÖZALTI, 10 TUTUKLAMA

Ülke genelinde çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği ve banka ile kripto para hesaplarındaki toplam işlem hacminin 827 milyon 473 bin TL olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla, Diyarbakır merkezli Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklandı. 6’sı hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. 1’inin işlemleri ise Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından ikmalen takip ediliyor.