Diyarbakır'da 1 işçinin öldüğü petrol kuyusundaki patlama kameraya yansıdı Diyarbakır'da 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı petrol kuyusunda sondaj çalışmasında meydana gelen patlama güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Duru Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Duru-1 petrol kuyusunda sondaj çalışması esnasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada işçilerden İhsan Tunar (33) hayatını kaybederken Veysel Sert (40) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi ambulansla kaldırıldığı Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşananlar kamerada

Patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)