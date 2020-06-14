Diyarbakır’da 10 çocuklu anne yardım istiyor

Yenişehir ilçesinde yaşayan ve 10 çocuğundan 6'sı zihinsel engelli olan kadın, “, “Çocuklarımın okumasını ve gelecekte mesleklerinin olmasını istiyorum. “ dedi.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Şemsiler Mahallesi'nde oturan Ayşe Aslan, 10 çocuğu ile rutubetli evde yaşam mücadelesi veriyor.

Çocuklarından 6'sı zihinsel engelli olan ve hiçbir geliri bulunmayan Ayşe Aslan, yetkililere çağrıda bulunarak kendilerine yardım edilmesini istedi.

“HİÇBİR MAAŞ BAĞLANMADI”

Çok fazla eksikliklerinin olduğunu ifade eden Aslan, “Çocuklarımın okumasını ve gelecekte mesleklerinin olmasını istiyorum. Yetkililere sesimi duyurmak istiyorum, 10 tane çocuğum, hepsi engelli dilleri dönmüyor. 3 tanesinin engelli raporu var diğerlerinin yok. Hiçbir maaş bağlanmadı, eşim gidip 50 liraya çalışıyor, zorla karınlarını doyuruyor. Şimdilerde elinde iş yok, 50 liraya da bu çocuklarla geçinilmiyor.” dedi.

“KİM OLDUĞUMU UNUTUYORUM”

Aslan, “Benim de astımım var, bazen hafızamı kaybediyorum kim olduğumu unutuyorum. Hiçbir gelirimiz yok, çocuklarımı okutup, Türkiye’ye hayırlı evlatlar olmasını istiyorum.” diye konuştu.

“ELİMİZDEN GELDİĞİNCE DESTEK VERECEĞİZ”

Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Mihdat Kavmaz, Aslan ailesine ellerinden geldikçe destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Kavmaz, “Mağdur bir ailemizin evindeyiz, ailemizin ciddi anlamda yardıma ihtiyacı var. 10 tane çocuğu var, 6’sı zihinsel engelli. Herhangi bir gelir sağlanmıyor, yüzde 40 raporları olmuş olsaydı çocukların aileye destek olarak maaşları olacaktı. Çocukların babası astım hastası, çalışamaz durumda. Günübirlik işlere gidiyor, 50 lira alıyor. Ailenin bizden tek isteği çocuklarının geleceği ile ilgili eğitiminin sağlanması.” şeklinde konuştu.