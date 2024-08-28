Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasıyla ilgili son durum

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunması için arama çalışmaları devam ederken, soruşturma da titizlikle yürütülüyor..

Olayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni bir açıklama geldi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Tunç, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını duyurarak şunları söyledi:

Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.



Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır.



Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir.



Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır.