Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasıyla ilgili son durum
Haber Merkezi

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunması için arama çalışmaları devam ederken, da titizlikle yürütülüyor..

Olayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni bir açıklama geldi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Tunç, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını duyurarak şunları söyledi:

Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır.

Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir.

Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır.

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