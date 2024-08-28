Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasıyla ilgili son durum

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunması için arama çalışmaları devam ederken, soruşturma da titizlikle yürütülüyor..
Olayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni bir açıklama geldi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Bakan Tunç, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını duyurarak şunları söyledi:
Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.
Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır.
Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir.
Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır.
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