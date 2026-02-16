Abone ol: Google News

Giresun'da kazada araçtan fırlayan sürücü öldü

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 16.02.2026 02:18
  • Giresun'un Keşap ilçesinde, Emrah Şahin'in kullandığı otomobil virajı alamayarak kaldırıma çarptı.
  • Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun'un Keşap ilçesi Karabulduk Caddesi'nde Emrah Şahin idaresindeki otomobil, virajı alamayarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 35 yaşındaki sürücü, araçtan savruldu.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

