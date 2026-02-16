Giresun'da kazada araçtan fırlayan sürücü öldü

- Giresun'un Keşap ilçesinde, Emrah Şahin'in kullandığı otomobil virajı alamayarak kaldırıma çarptı.
- Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Giresun'un Keşap ilçesi Karabulduk Caddesi'nde Emrah Şahin idaresindeki otomobil, virajı alamayarak kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 35 yaşındaki sürücü, araçtan savruldu.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.