İstanbul'u fırtına vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da beklenen fırtına, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Fırtına nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de bazı binaların çatıları ve dış cepheleri uçtu, yoldaki aydınlatma direkleri ise devrildi.

Arnavutköy'de inşaat halindeki binada bulunan tuğlalar sokağa döküldü, düşen tuğlalar nedeniyle park halindeki araçlarda hasar oluştu.

YOLCULAR REKLAM PANOLARINA TUTUNDU

İstanbul Havalimanı'nda da etkili olan fırtına nedeniyle yolcuların rüzgar nedeniyle uçan reklam panolarına tutunduğu anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

SİLİVRİ'DE DALGALAR MENDİREKLERİ AŞTI

Silivri'de lodos nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu mendirekleri aştı.

Sahile yürüyüşe gelenler cep telefonu kameralarıyla dalgaların oluşturduğu görüntüleri kaydederken bazıları ise şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.