Diyarbakır'da çirkin olay: Cami hoparlöründen şarkı çaldılar

Kayapınar ilçesinde cami hoparlöründen müzik açılıp mahalleye dinletilmesine ilişkin müftülük incelemesi başlatıldı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 11:51
  • Diyarbakır'da, Peyas Mahallesi İmam Şafii Camii’nin hoparlöründen müzik çalındı.
  • Olay üzerine Kayapınar Müftülüğü inceleme başlattı.
  • Adli makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

Diyarbakır'da gece saatlerinde tepki çeken bir olay yaşandı.

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde, İmam Şafii Camii’nin hoparlöründen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce müzik açılarak mahalleye dinletildi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından Kayapınar Müftülüğü, konu ile ilgili inceleme başlattı.

Konuya ilişkin adli makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

