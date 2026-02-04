Diyarbakır'da çirkin olay: Cami hoparlöründen şarkı çaldılar

- Diyarbakır'da, Peyas Mahallesi İmam Şafii Camii’nin hoparlöründen müzik çalındı.
Diyarbakır'da gece saatlerinde tepki çeken bir olay yaşandı.
Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde, İmam Şafii Camii’nin hoparlöründen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce müzik açılarak mahalleye dinletildi.
O ANLAR KAMERADA
O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından Kayapınar Müftülüğü, konu ile ilgili inceleme başlattı.
Konuya ilişkin adli makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.