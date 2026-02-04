Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2026 Kadir Gecesi tarihi..

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan-ı Şerif'e sayılı günler kala, ibadetlerini bu özel zamanlara göre planlamak isteyen vatandaşlar gözünü Kadir Gecesi tarihine çevirdi.

Bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen bu mübarek gece, her yıl olduğu gibi 2026’da da merak konusu oldu.

Yüce Allah, Kur'an'da Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir.

Bakara Suresi'nin 185. ayetinde de Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içinde bulunduğu bu şekilde anlaşılmaktadır.

“2026 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor, Ramazan’ın kaçıncı gecesi idrak edilecek?” soruları gündemdeki yerini aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, dini takvimi yayınladı ve Kadir Gecesi tarihi netleşti.

Peki; 2026 Kadir Gecesi ne zaman? İşte takvimi...

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2026

Kadir Gecesi bu yıl 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

Müminlerin ibadet, bu gecede göğe yükselecek.

Kadir Gecesi, dua ve namazlarla eda edilecek.